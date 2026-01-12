Abbandono dei rifiuti | presentato oggi il Protocollo d’Intesa sottoscritto da Provincia e Comuni

Oggi è stato presentato il Protocollo d’Intesa tra Provincia e Comuni per affrontare il problema dell’abbandono dei rifiuti ingombranti. La gestione di questi rifiuti rimane una sfida importante per le amministrazioni locali, che lavorano per promuovere pratiche più responsabili e migliorare la raccolta sul territorio, contribuendo così alla tutela ambientale e alla qualità della vita dei cittadini.

La gestione dei rifiuti ingombranti è un tema complesso da sempre all'attenzione delle amministrazioni e il fenomeno del loro abbandono è purtroppo ancora molto frequente, non solo nel comune di Padova ma in tutto il territorio di riferimento del Consiglio di Bacino di Padova Centro.Un malcostume.

