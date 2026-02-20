Impianti del ghiaccio lo scenario Ex Agorà ipotesi cambio di rotta se decolla il nuovo stadio in Fiera

A Milano, in soli 15 giorni, sono stati realizzati due nuovi impianti del ghiaccio, una decisione che potrebbe modificare il futuro dello sport in città. La rapida costruzione si inserisce nel dibattito sul possibile cambiamento di destinazione dell’Ex Agorà, ora sotto esame per ospitare uno stadio in Fiera. La scelta di accelerare i lavori arriva mentre le Olimpiadi Invernali si avvicinano alla conclusione. La città si prepara a nuove possibilità per le strutture sportive e per il polo fieristico.

Da zero a due impianti del ghiaccio nel giro di 15 giorni. Questo è quanto sta avvenendo a Milano. I 15 giorni che in parte hanno cambiato i piani del Comune e in parte potrebbero cambiarli ancora non sono giorni qualunque, ma a cinque cerchi, sono i giorni delle Olimpiadi Invernali, che stanno volgendo al termine. È stato qui che si è (ri)scoperto il senso dell’hockey per i milanesi: ottima la partecipazione non solo al test event ma anche alle partite tra le nazionali presenti ai Giochi, come hanno sottolineato ieri dalla Triennale il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

