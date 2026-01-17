Lecce torna a San Siro contro il Milan Di Francesco | Restare in partita sino alla fine

Lecce si prepara a sfidare il Milan a San Siro, con l’obiettivo di riproporre la prestazione offerta contro l’Inter. Di Francesco sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di restare in partita fino all’ultimo minuto, sperando di ottenere un risultato positivo per migliorare sia la classifica che il morale della squadra.

Dopo la buona prestazione contro l’Inter che non ha portato in dote però alcun punto altra gara impegnativa contro la formazione di Allegri. Rientrano Ramadani e Banda. Pierotti potrebbe arretrare la sua posizione per sostituire lo squalificato Veiga LECCE – Ripetere la buona prestazione messa in auge per quasi 80 minuti nella gara di recupero contro l’Inter e magari rimanere in partita fino alla fine cercando di strappare, stavolta, anche qualche punto utile per la classifica e il morale. Alla vigila della nuova sfida sul campo di San Siro, stavolta contro il Milan di Allegri, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, dal ritiro di Novarello, si prepara ad affrontare un'altra gara sulla carta proibitiva e con la voglia stavolta magari di non portare a casa solo pacche sulle spalle e commenti positivi sulla prestazione come avvenuto contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

