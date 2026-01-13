Inter Lecce conferenza Di Francesco | Inter forte ovunque | sarà…

Alla vigilia di Inter-Lecce, Eusebio Di Francesco ha affrontato la conferenza stampa, riflettendo sull’ultimo risultato negativo contro il Parma. Con toni sinceri e autocritici, l’allenatore ha analizzato la situazione, sottolineando la forza dell’Inter ovunque si trovi. Un’occasione per comprendere le sfide e le prospettive di entrambe le squadre in vista del prossimo impegno.

Inter Lecce conferenza Di Francesco. Alla vigilia di Inter-Lecce, Eusebio Di Francesco ha analizzato con sincerità l’ultimo ko contro il Parma, aprendo la conferenza stampa con toni autocritici. “ La squadra ha dimostrato di stare bene fisicamente, ma siamo dispiaciuti per come è finita “, ha spiegato il tecnico, soffermandosi sugli errori che hanno inciso sul risultato finale. “ Abbiamo commesso errori individuali che hanno compromesso la gara. Probabilmente li ho caricati troppo e nei momenti chiave potevamo essere più attenti “, ha aggiunto, sottolineando come certe situazioni vadano gestite con maggiore lucidità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

