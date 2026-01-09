Dugenta parte il ciclo di incontri del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica sul lavoro
Dugenta dà il via a un ciclo di incontri organizzati dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, dedicati al tema del lavoro. Tre appuntamenti formativi, previsti nei prossimi lunedì di gennaio, affronteranno argomenti come creatività, talenti e autoimprenditorialità. Gli incontri, itineranti e promossi dal MLAC diocesano, vogliono offrire occasioni di riflessione e confronto sui temi centrali del mondo del lavoro.
Comunicato Stampa Tre appuntamenti formativi del MLAC diocesano: primo incontro dedicato a creatività, talenti e autoimprenditorialità con Orefice e Della Ratta Tre incontri itineranti formativi, nei prossimi lunedì di gennaio, sul tema del lavoro sono promossi dal Movimento Lavoratori di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Azione Cattolica lancia un ciclo su fede e politica: al via gli incontri al Seminario vescovile
Leggi anche: ‘Lavoro povero e dignità’ . Un ciclo di incontri
Sulla fondovalle verso Telese Terme, altezza Dugenta-San Nicola, c’è questo cagnolino (sembra - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.