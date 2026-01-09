Dugenta parte il ciclo di incontri del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica sul lavoro

Dugenta dà il via a un ciclo di incontri organizzati dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, dedicati al tema del lavoro. Tre appuntamenti formativi, previsti nei prossimi lunedì di gennaio, affronteranno argomenti come creatività, talenti e autoimprenditorialità. Gli incontri, itineranti e promossi dal MLAC diocesano, vogliono offrire occasioni di riflessione e confronto sui temi centrali del mondo del lavoro.

