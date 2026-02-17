Dimensione carcere | Ilaria Salis da Don Giusto a Como

Ilaria Salis ha parlato di carcere e della sua esperienza a Don Giusto a Como, portando in discussione le condizioni dei detenuti e le sfide del sistema penitenziario. Venerdì 20 gennaio, durante un incontro in oratorio a Rebbio, ha condiviso storie e riflessioni che mostrano quanto sia importante ascoltare e sostenere chi si trova in carcere. Alla serata hanno partecipato anche alcuni volontari, interessati a capire come migliorare l’assistenza alle persone detenute.

L'incontro con Ilaria Salis in oratorio a Rebbio, venerdì 20 gennaio, sarà un'occasione per riflessione su un tema che è sì politicamente rilevante ma è anche profondamente radicato nella tradizione cristiana: l'attenzione verso le persone detenute. Al dibattito, organizzato dagli attivisti lariani, interverranno anche Francesca Lillia, attivista, Paolo Bellati, operaio sociale, don Giusto della Valle, parroco di casa, Laura Molinari, operatrice dell'Insubria, e Lucas Radice, segretario provinciale Sinistra Italiana. "La comunità ecclesiale - scrive in una nota lo stesso Radice - ha sempre rappresentato uno spazio di accoglienza e confronto sui temi della giustizia, della pena e del reinserimento.