Lentini discarica Grotte San Giorgio | l’ampliamento scatena proteste e scontro politico tra Regione e M5S

A Lentini, la decisione di ampliare la discarica di Grotte San Giorgio scoppia subito in proteste. I cittadini si mobilitano contro il progetto, mentre le polemiche tra Regione e Movimento 5 Stelle si intensificano. Il deputato Carlo Gilistro guida la resistenza, cercando di fermare l’ampliamento che rischia di aggravare i problemi ambientali nella zona.

Lentini sotto assedio: la discarica di Grotte San Giorgio accende la protesta e il fronte politico. La questione dell’ampliamento della discarica di contrada Grotte San Giorgio a Lentini sta rapidamente evolvendo in una vera e propria sfida ambientale e politica, con il deputato regionale Carlo Gilistro del Movimento 5 Stelle che si pone come punto di riferimento di una crescente ondata di opposizione popolare. La presa di posizione del parlamentare pentastellato, resa pubblica l’8 febbraio 2026, non è un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto di preoccupazione diffusa tra i cittadini e le associazioni locali, che da tempo lamentano l’impatto ambientale e la percezione di un territorio sistematicamente sfruttato come discarica per i rifiuti di altre zone della Sicilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

