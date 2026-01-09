Una catena umana per Spin Time | attivisti in mobilitazione contro il rischio sgombero a Roma

Una catena umana si formerà lungo tutto il perimetro dell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, per proteggere Spin Time. L’iniziativa coinvolge attivisti in mobilitazione contro il rischio di sgombero, evidenziando l’importanza di preservare questo spazio sociale e culturale nel quartiere. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla tutela degli spazi autogestiti e dei diritti civili.

Una catena umana che correrà lungo tutto il perimetro dell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme, a protezione di Spin Time. È l’iniziativa che attivisti e attiviste hanno lanciato contro lo sgombero. E che sarà messa in atto dopo l’assemblea pubblica prevista per sabato 10 gennaio alle 14. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Occupazioni a rischio a Roma, Don Mattia Ferrari: “La Chiesa è con Spin Time, no allo sgombero”

Leggi anche: Lo Spin Time Labs teme lo sgombero e parte la mobilitazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

SPIN TIME, ROMA NON PERDA UN ECOSISTEMA DI SOLIDARIETÀ E CITTADINANZA.

Catena umana per unire le “capitali“ - Domenica 4 giugno, decine di migliaia di persone unite fra loro da altrettante strisce di maglia lunghe 1,5 metri ... ilgiorno.it

Spin Time, un’esperienza innovativa trasformata in bersaglio politico - In queste settimane il tema delle occupazioni è tornato al centro del dibattito, spesso ridotto a una questione di ordine pubblico. msn.com

#Enac ha diffuso le immagini della catena umana #ProPal che a #Malpensa ha bloccato per due ore i #passeggeri israeliani diretti a #TelAviv - facebook.com facebook