A Spin Time vivono oltre 100 bambini | Sgombero a metà anno scolastico impedirebbe di finire la scuola

Da fanpage.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spin Time ospita oltre 100 bambini che frequentano le scuole della zona di via Santa Croce in Gerusalemme. L’occupazione avviene a metà anno scolastico, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di completare il percorso di studi dei giovani coinvolti. La situazione evidenzia l’importanza di trovare soluzioni che tutelino il diritto all’istruzione e garantiscano stabilità alle famiglie interessate.

Nell'occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme vivono più di cento bambini che frequentano le scuole della zona. Uno sgombero a metà anno scolastico gli impedirebbe di terminarla. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Soccorso rosso: la sinistra scende in campo per evitare lo sgombero degli abusivi dello Spin Time

Leggi anche: Lo Spin Time Labs teme lo sgombero e parte la mobilitazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sgomberi a Roma, un'assemblea pubblica in difesa di Spin Time: Pericoloso equipararci a Casapound; Spin Time a rischio sgombero, la Sinistra chiede l’incontro con il prefetto: “Inaccettabile”; A Spin Time vivono oltre 100 bambini: Sgombero a metà anno scolastico impedirebbe di finire la scuola; ROMA È TUTTA QUI. L’APPELLO DI SPIN TIME VERSO L’ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 10 GENNAIO.

spin time vivono oltre“Spin Time a Roma non è un centro sociale occupato… È un’idea di umanità”. La petizione contro lo sgombero - Spin Time è molto più di un edificio, è un'idea di umanità, di convivenza e di cittadinanza attiva, come concepito nell'art. blitzquotidiano.it

Roma, Spin Time, sgombero vicino: registi e attori avviano la petizione per “salvare un luogo di umanità” - A due passi da San Giovanni, lungo via Santa Croce in Gerusalemme, c’è un edificio che da anni non è solo “un’occupazione”: per molte persone è un tetto, un indirizzo, un pezzo di vita. msn.com

spin time vivono oltreDa Spin Time a CasaPound: dopo Askatasuna il piano del Viminale sugli sgomberi entra nel vivo - Piano del Viminale sugli sgomberi: 126 immobili occupati nel mirino, da Roma a Milano e Torino. tag24.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.