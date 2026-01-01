A Spin Time vivono oltre 100 bambini | Sgombero a metà anno scolastico impedirebbe di finire la scuola

A Spin Time ospita oltre 100 bambini che frequentano le scuole della zona di via Santa Croce in Gerusalemme. L’occupazione avviene a metà anno scolastico, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di completare il percorso di studi dei giovani coinvolti. La situazione evidenzia l’importanza di trovare soluzioni che tutelino il diritto all’istruzione e garantiscano stabilità alle famiglie interessate.

Nell'occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme vivono più di cento bambini che frequentano le scuole della zona. Uno sgombero a metà anno scolastico gli impedirebbe di terminarla.

Roma, Spin Time, sgombero vicino: registi e attori avviano la petizione per “salvare un luogo di umanità” - A due passi da San Giovanni, lungo via Santa Croce in Gerusalemme, c’è un edificio che da anni non è solo “un’occupazione”: per molte persone è un tetto, un indirizzo, un pezzo di vita. msn.com

Da Spin Time a CasaPound: dopo Askatasuna il piano del Viminale sugli sgomberi entra nel vivo - Piano del Viminale sugli sgomberi: 126 immobili occupati nel mirino, da Roma a Milano e Torino. tag24.it

L’ultimo giorno dell’anno a Spin Time racconta un anno intero: fatto di lotte, cura e comunità. Dalle foto del V Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari, alla piazza contro lo sgombero del Leoncavallo, fino ai giochi con i bambini, i concerti e gli spettacoli in Au - facebook.com facebook

Aderisco all'appello in difesa di Spin Time. Un luogo importante di solidarietà, aggregazione e cultura per la nostra città. Uno spazio sociale che va incontro ai bisogni di molti e che va difeso e tutelato. x.com

