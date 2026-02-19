Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere | la video-denuncia del comune di Catania

Un cane catturato da una telecamera ha mostrato come abbandona rifiuti per evitare le telecamere. La scena si è svolta in via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, dove il cane portava un sacchetto pieno di spazzatura. Dopo aver percorso alcuni metri, ha lasciato il sacchetto in un’area improvvisata come discarica abusiva. Il video ha acceso i riflettori su un comportamento incessante di abbandono di rifiuti nel quartiere. Le autorità ora cercano di identificare i responsabili di questa cattura.

Un cane con un sacchetto dei rifiuti in bocca percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva. Lo hanno scoperto al Comune quando hanno visionato le immagini della telecamera istallata per scoprire e punire chi abbandona illegalmente i rifiuti. Dai filmati si vede un cagnolino di piccola taglia portare in bocca un sacchetto di rifiuti e depositarlo in strada. Un gesto ripetuto per due giorni di fila. Per questo secondo il Comune di Catania si tratterebbe di una tecnica usata dal proprietario del cagnolino, addestrato appositamente, per buttare illegalmente i rifiuti senza essere ripreso dalla telecamera di "sorveglianza" dell'Ente.