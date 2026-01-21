Il ventiduenne anconetano alla prova della terra rossa A inizio gennaio ha vinto a Marrakech Primucci brilla in Francia nel tabellone principale del torneo M15 di Bagnoles de l’Orne

Leonardo Primucci, ventiduenne di Ancona, sta affrontando con successo la stagione sulla terra battuta. Dopo aver vinto a Marrakech a inizio gennaio, il giovane tennista del Tennis Club Ancona si è qualificato per il tabellone principale del torneo M15 di Bagnoles de l’Orne in Francia. Attualmente nei sedicesimi di finale, Primucci mira a consolidare il suo buon avvio e a proseguire la crescita nel circuito internazionale.

Grande inizio di stagione per Leonardo Primucci. In questi giorni il giovane tennista si trova in Francia, dove è nel tabellone principale del torneo M15 di Bagnoles de l’Orne: qui il ventiduenne del tennis Club Ancona, numero 1182 delle classifiche mondiali – nei sedicesimi di finale contro il padrone di casa Arthur Nagel (numero 573) sulla terra battuta coperta transalpina – cerca di dare seguito al 2026 iniziato da poco, ma indubbiamente nel migliore dei modi. Al di là dell’esito del torneo francese, l’inizio di 2026 è stato infatti superlativo e vede Primucci con già un titolo conquistato e tanta fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il Marocco. Primucci conquista il torneo di Marrakech in coppia con il romagnolo Noah PerfettiIl giovane talento del Tennis Club Ancona, Leonardo Primucci, ha conquistato il torneo di Marrakech in coppia con Noah Perfetti.

