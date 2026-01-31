caracas annuncia amnistia generale per tutti prigionieri politici

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l’intenzione di concedere un’amnistia generale a tutti i prigionieri politici del Paese. La proposta di legge, presentata alla Corte Suprema, mira a liberare chi è stato arrestato per motivi politici. L’annuncio è arrivato durante un evento ufficiale presso la Corte Suprema di Giustizia, suscitando reazioni contrastanti in un Paese ancora diviso sulle questioni politiche.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un'amnistia generale per i prigionieri politici.

Il 25 gennaio, il Foro Penal ha annunciato che in Venezuela sono stati scarcerati almeno 104 prigionieri politici in un solo giorno.

