Stornara il paese del Foggiano senza pace | sei furti in una notte

Stornara, nel cuore del Foggiano, sta vivendo un momento di crescente inquietudine. Nella notte, sei furti hanno sconvolto il paese, evidenziando un aumento della criminalità nei piccoli centri della provincia di Foggia. Le bande criminali continuano a imperversare, approfittando del periodo natalizio per mettere a segno rapine e furti, seminando paura tra i cittadini.

© Tgcom24.mediaset.it - Stornara, il paese del Foggiano senza pace: sei furti in una notte Hanno preso di mira i piccoli centri della provincia di Foggia per far cassa prima di Natale. Sono le bande criminali che imperversano con furti e rapine. Tra i centri abitati prediligono Stornara, un piccolo paese di seimila anime che ha già pagato in termini di disagi quando le bande avevano messo a segno un doppio assalto tra l'estate e l'autunno scorsi: uno al bancomat e un altro al bancoposta, entrambi distrutti dagli esplosivi. Il paese è balzato nuovamente sulle pagine di cronaca in queste ore, per ben sei furti subiti in una sola notte. Una situazione diventata ormai insostenibile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Stornara, il paese nel Foggiano senza più sportelli bancomat: tutti fatti esplodere Leggi anche: Sei furti in una sola notte nel paese senza banche e poste per gli assalti criminali: "Non abbiamo più nulla, siamo in ginocchio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allarme furti nel Foggiano, il sindaco di Stornara: «Sarò costretto ad invitare i miei concittadini a scappare dal paese»; Raffica di furti a Stornara, almeno 6 garage svaligiati in poche ore: Chiediamo aiuto al Governo; Allarme furti nel foggiano, sei in una sola notte a Stornara; Sei furti in una sola notte nel paese senza banche e poste per gli assalti criminali: Non abbiamo più nulla, siamo in ginocchio. ASSEDIO Stornara sotto assedio: sei furti in una notte e un paese ormai senza banche né poste - Sei garage svaligiati in una sola notte hanno scosso la comunità di Stornara, orfana di banche e uffici postali a causa dei numerosi assalti ... statoquotidiano.it Furti a raffica a Stornara, sindaco: “Siamo in ginocchio, serve intervento immediato” - Sei garage svaligiati in una notte a Stornara, piccolo paese di Foggia senza banche e uffici postali, in grave emergenza. blitzquotidiano.it

Sei furti in una sola notte nel paese senza banche e poste per gli assalti criminali: "Non abbiamo più nulla, siamo in ginocchio" - I colpi in serie sono avvenuti a Stornara, un paesino in provincia di Foggia ormai "orfano" di bancomat e uffici postali. today.it

Allarme furti, sindaco choc a #Stornara. “Viviamo barricati in casa, sarò costretto a invitare a scappare dal paese” x.com

«Tra poco sarò costretto a invitare i miei concittadini a scappare dal paese» commenta il sindaco di Stornara facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.