Adidas presenta “adidas Winter Club”, un progetto che fonde sport, arte e storytelling per celebrare l’arrivo dell’inverno. Un’iniziativa innovativa che unisce l’eredità sportiva del brand con l’espressione artistica contemporanea, creando un’esperienza coinvolgente e ispiratrice in vista delle prossime competizioni.

© Periodicodaily.com - adidas lancia “adidas winter club”: sport, arte e storytelling per celebrare l’inverno

adidas presenta adidas winter club, un progetto innovativo che unisce l’eredità sportiva del brand all’espressione artistica contemporanea, con l’obiettivo di celebrare l’arrivo dell’inverno e accompagnare il pubblico verso le prossime competizioni. L’idea alla base di adidas winter club è mettere in dialogo sport e cultura, sviluppando il progetto su due livelli complementari: una dimensione visiva, . Periodicodaily.com

Adidas Samba, Gazelle, Handball Spezial & Campus

Con adidas winter club gli sport invernali diventano cartoon in stile anni ’30 - Con adidas winter club, il brand streetwear inaugura un progetto che unisce sport, design e narrazione, celebrando l’arrivo dell’inverno attraverso una dimensione creativa: una capsule collection in ... collater.al