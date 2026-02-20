Il tenace soldatino di piombo | fiaba teatro e cinema si incontrano per Sciroppo di Teatro

Il progetto “Sciroppo di Teatro” torna al Teatro Comunale di Russi, portando un classico di Andersen sul palcoscenico. Domenica 22 febbraio alle 16, la compagnia Teatro delle Apparizioni presenta “Il tenace soldatino di piombo”, uno spettacolo ispirato alla famosa fiaba. La rappresentazione unisce elementi di teatro, cinema e narrazione, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico. La messa in scena si svolge in un ambiente ricco di dettagli e oggetti scenici curati.

Secondo appuntamento del progetto “Sciroppo di Teatro” al Teatro Comunale di Russi. Domenica 22 febbraio alle 16 la compagnia Teatro delle Apparizioni porta in scena “Il tenace soldatino di piombo”, un film da palcoscenico tratto dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Lo spettacolo rilegge la storia attraverso un sorprendente gioco scenico in cui gli oggetti prendono vita: parlano, combattono, danzano e diventano protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo. Il set è la stanza dei giochi, luogo della meraviglia e dell’immaginazione, dove il teatro si mette al servizio dell’occhio della telecamera.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

