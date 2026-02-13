Teatro e welfare | la leggenda del basilisco a Nonantola per promuovere la salute infantile con Sciroppo di Teatro®

A Nonantola, domenica 15 febbraio, il Teatro Troisi si trasformerà in un palcoscenico dedicato al benessere dei più piccoli con lo spettacolo “Ti vedo”, promosso dall’associazione Sciroppo di Teatro® e sostenuto dal progetto di welfare “Teatro e welfare”. La rappresentazione, rivolta a bambini e famiglie, ha come obiettivo principale sensibilizzare sulla salute infantile attraverso una narrazione che unisce teatro e messaggi sociali, distinguendosi per il suo approccio innovativo e coinvolgente.

Il Teatro Troisi si fa megafono di welfare: la leggenda del basilisco per bambini e famiglie. Nonantola (Modena) si prepara ad accogliere uno spettacolo che va oltre l’intrattenimento: domenica 15 febbraio, alle 17, il Teatro Troisi ospiterà “Ti vedo. La leggenda del basilisco”, una produzione del Teatro del BurattoCSS Teatro stabile di Innovazione FVG, nell’ambito del progetto regionale Sciroppo di Teatro®. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, punta a integrare la cultura come strumento di coesione sociale e benessere, con un particolare sull’infanzia. Un progetto regionale per la salute attraverso l’arte.🔗 Leggi su Ameve.eu Al teatro Troisi c’è la leggenda del basilisco Al Teatro Troisi di Nonantola, domenica 15 febbraio alle 17, la compagnia Il Teatro del BurattoCSS Teatro stabile di Innovazione FVG presenta “Ti vedo”, portando in scena la leggenda del basilisco, un racconto che affronta il tema del coraggio attraverso una storia antica e affascinante, scelta appositamente per il pubblico delle famiglie. Continua la rassegna “Sciroppo di Teatro”, due spettacoli per bambini in scena a Nonantola e a Sassuolo Prosegue a Nonantola e Sassuolo la rassegna “Sciroppo di Teatro”. Contenuti correlati Argomenti discussi: Prescrizione sociale, per la ricetta di arte e cultura siamo alla svolta; Longiano. Le lacrime del principe al teatro Petrella -; VENEZIA | FENICE, I SINDACATI: WELFARE SBLOCCATO SOLO PER LE SCADENZE ELETTORALI; Lavoro, welfare e previdenza nello spettacolo: tutti gli strumenti per orientarsi. Al teatro Troisi c’è la leggenda del basiliscoAl Teatro Troisi di Nonantola prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Domenica 15 febbraio alle ore 17 la ... ilrestodelcarlino.it Longiano. Le lacrime del principe al teatro PetrellaIn scena lo spettacolo per bambini, un tuffo nel mondo dei colori e delle emozioni con la rassegna Sciroppo di teatro, che promuove il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesion ... corrierecesenate.it La cultura può davvero essere un gesto di attenzione quotidiana: e Sciroppo di Teatro lo dimostra ogni volta Siamo felici di continuare a supportare Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che unisce Cultura, Welfare e Sanità - facebook.com facebook