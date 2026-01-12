Sciroppo di teatro e la ricetta per l’immaginazione è servita

A Monte San Savino, il teatro si propone come un momento di svago e riflessione per bambini e famiglie. In questa stagione, il teatro si trasforma in uno strumento di benessere, offrendo spettacoli che stimolano l’immaginazione e favoriscono il senso di comunità. Un’occasione per riscoprire il valore della cultura come elemento di cura e di crescita, in un contesto in cui il divertimento e la riflessione sono più che mai necessari.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – A Monte San Savino il teatro diventa cura per bambini e famiglie nella stagione in cui più c'è bisogno di sciroppi, vitamine e caramelle balsamiche. Un teatro accogliente più di una coperta calda che si trasforma in eccezionale medicina per potersi emozionare curando in un tempo solo un'intera famiglia, per non dire una comunità. È il format di welfare culturale Sciroppo di teatro© che arriva a Monte San Savino nella stagione 202526, per la prima volta in Provincia di Arezzo e seconda esperienza in Toscana, grazie alla cura di Officine della Cultura e con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana, ai sensi della L.

