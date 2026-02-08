Karate ecco gli atleti regionali che andranno alle finali nazionali

Il Palamicheletto di Sacile ha fatto da palcoscenico alle qualificazioni regionali di karate, dove i migliori atleti si sono sfidati per conquistare un posto ai Campionati italiani assoluti del 2026. L’evento si è svolto sotto l’organizzazione del karate club locale, guidato dal maestro Alessandro Pagos. Ora, i qualificati sono pronti ad affrontare le finali nazionali.

Il Palamicheletto di Sacile, con l'organizzazione del karate club locale, diretto dal maestro Alessandro Pagos, ha ospitato le qualificazioni regionali valide per l’accesso ai Campionati italiani assoluti 2026. La date delle finali nazionali deve essere ancora decisa dalla federazione.I.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

