Violento terremoto sulla grande isola | il boato poi scatta l’emergenza

Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito nel pomeriggio di oggi il sud-est di Taiwan, interessando in particolare la contea di Taitung. La scossa è stata registrata alle 17:47 ora locale di mercoledì, le 10:47 ora italiana, secondo quanto comunicato dalla Central Weather Administration (CWA), l’ente meteorologico e sismologico dell’isola. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o infrastrutture, ma l’evento è stato avvertito distintamente in diverse aree del Paese ed è subito scattato il dispositivo di emergenza previsto dalla protezione civile nazionale in questi casi. Epicentro e profondità della scossa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

