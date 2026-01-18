Gasperini soddisfatto dopo l’allungo sulla Juventus in classifica | Malen? Un giocatore di questo livello alza tutta la capacità offensiva Poi il commento su Dybala

Gasperini si mostra soddisfatto dopo la vittoria della Roma contro il Torino, evidenziando l’importanza di Malen nel migliorare le capacità offensive della squadra e sottolineando l’intesa con Dybala. Il tecnico valorizza il contributo dei singoli e analizza gli aspetti chiave della prestazione, commentando anche la situazione in classifica e l’andamento delle squadre coinvolte.

