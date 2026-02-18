Ridatemi la speranza Io voglio vivere | la storia e l' illustrazione del bimbo in attesa di un cuore commuovono il web

Un bambino in attesa di un cuore ha catturato l’attenzione del web, chiedendo con forza di essere salvato. La sua immagine, con il braccio teso e gli occhi pieni di speranza, ha fatto il giro dei social, toccando chiunque la abbia vista. La richiesta semplice e diretta “Ridatemi la speranza. Io voglio vivere” ha fatto scattare molte reazioni, portando alla ribalta la sua storia di lotta e desiderio di vita.

L'opera del reggino Antonio Federico diventa virale sui social e supera 3,6 milioni di visualizzazioni. Il messaggio sull'importanza della donazione degli organi. L'artista ha fondato il progetto Umanità Illustrata Un’immagine che parla al cuore. Un appello che attraversa lo schermo. Un bambino che tende la mano e dice: “Io voglio vivere.” Con l’illustrazione dedicata al piccolo, l’artista reggino Antonio Federico, fondatore del progetto sociale Umanità Illustrata, firma uno dei contenuti più intensi e condivisi degli ultimi mesi sui social Negli ultimi 28 giorni, il post ha generato risultati eccezionali: 3,6 milioni di visualizzazioni (+391%); 64,9 mila interazioni (+340%); oltre 27 mila reazioni; 2,3 mila commenti e 2,6 mila condivisioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Bimbo in attesa di trapianto a Napoli: la speranza ora è un cuore meccanico, attivato uno specialista del NiguardaTommaso, un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di morire dopo un trapianto di cuore fallito.

Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Oggi si decide sull'intervento: altri 3 centri sono in attesaLa mamma del bambino di Napoli, affetto da un cuore danneggiato, è stata chiamata in ospedale ieri sera, perché è stato trovato un cuore compatibile per il trapianto.

