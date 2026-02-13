futuro sindaco il centrosinistra ha scelto tittarelli

Il centrosinistra ha deciso di mettere alla guida di Macerata Gianluca Tittarelli, perché vede in lui una figura capace di portare cambiamenti concreti. La scelta arriva in un momento di grande attesa tra i cittadini, che sperano in una svolta amministrativa. Tittarelli, noto per il suo impegno nel settore sociale, ha già annunciato progetti per migliorare i servizi pubblici e valorizzare il centro storico. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con molte aspettative sulla futura gestione della città.

Macerata, 13 febbraio 2026 – Gianluca Tittarelli è stato scelto come candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali che si terranno in primavera. La decisione è arrivata ieri in tarda serata al termine di una riunione tra i rappresentanti della coalizione di centrosinistra. Presidente della Pallavolo Macerata e direttore del centro commerciale Val di Chienti, Tittarelli è sostenuto da una coalizione che comprende Pd, Avs, M5s, Casa riformista, oltre alle liste civiche «Macerata insieme», «Strada comune» e «L’altra Macerata». Il nome dunque è la scelta per il dopo Parcaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sul tavolo del centrosinistra ci sono cinque nomi, tra cui spicca Gianluca Tittarelli, considerato il candidato con maggiori possibilità di successo.

