Parola dell’anno | per il 2025 Treccani ha scelto ‘fiducia’ Così le parole arrivano a plasmare il pensiero

Ogni fine anno i dizionari e istituti linguistici di vari paesi provano a catturare lo “spirito del tempo” proponendo la parola dell’anno. Non si sceglie il vocabolo più usato, ma quello che racconta come abbiamo vissuto, che cosa ci ha attraversato, come pensiamo e come comunicano le nostre società. Nel 2025, per la Treccani, fiducia è la parola dell’anno: definisce un tempo segnato da tensioni sociali e dalla ricerca di punti di riferimento condivisi in mezzo all’incertezza collettiva. L’Oxford English Dictionary ha incoronato come parola dell’anno rage bai t, l’“esca della rabbia”: contenuti digitali progettati per provocare indignazione e rabbia, e massimizzare così traffico e coinvolgimento online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

