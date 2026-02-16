Incidente con il parapendio | giovane pilota in codice rosso al Civile

Un giovane di 33 anni ha avuto un grave incidente durante un volo in parapendio nelle campagne di Leno, causando gravi ferite che hanno richiesto un ricovero d'urgenza al Policlinico. Durante l'atterraggio, il pilota ha perso il controllo del parapendio, finendo a terra con un impatto violento. La dinamica dell’incidente ha sorpreso gli altri appassionati presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

È stato ricoverato in codice rosso al Civile il 33enne protagonista, suo malgrado, di un pericoloso incidente con il parapendio, in fase di atterraggio nelle campagne di Leno. A bordo di un parapendio a motore, il 33enne avrebbe perso il controllo del mezzo – forse per un guasto: ma gli accertamenti sono in corso – riuscendo comunque ad atterrare, ma con una brutta caduta e ferite gravi. L'uomo, residente a Milzano, non avrebbe mai perso conoscenza e, viste le sue condizioni, non sarebbe in pericolo di vita: ma è stato comunque soccorso e trasferito in ospedale con la massima urgenza. L'allarme è scattato poco prima delle 15 da una cascina di Via Albarotto, in aperta campagna: qui un testimone avrebbe assistito alla scena e subito allertato i soccorsi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Auto si ribalta, grave incidente: giovane donna in ospedale, codice rosso Nella mattinata del 29 dicembre, sulla strada provinciale 64 della Fila a Peccioli, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto ribaltata. Si taglia il braccio con la sega circolare: giovane operaio soccorso in codice rosso Incidente con il parapendio: donna grave all'ospedale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leno, grave incidente con un parapendio a motore: 33enne in ospedale; Precipita con il parapendio durante il decollo: un pilota di 66 anni elitrasportato in ospedale; ? Incidente con il parapendio: giovane pilota in codice rosso al Civile - BresciaToday; Precipita con il parapendio sul Monte Grappa: 66enne tedesco in ospedale. Precipita con il parapendio durante il decollo: un pilota di 66 anni elitrasportato in ospedaleBORSO DEL GRAPPA. Sì è lanciato con parapendio dall'area di decollo Tappeti sul Monte Grappa, ma è precipitato quasi subito dopo essersi levato in volo, cadendo da un'altezza di dieci metri. L'incid ... ildolomiti.it Si lancia dal Cornizzolo ma precipita subito: soccorsi con l'elicotteroDisavventura per una donna di 67 anni con il parapendio nel primo pomeriggio di sabato. In azione i tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco ... leccotoday.it Dopo un incidente in parapendio, la vita di Gaetano Tosone cambia per sempre. La sua storia ad Attualissimo Me con Roberta Bernardi. - facebook.com facebook Il grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 14 febbraio a Semonzo, sul Monte Grappa. x.com