Inter notte fonda in Norvegia | il Bodo cala il tris Chivu ora trema per il ritorno

L’Inter ha subito una pesante sconfitta in Norvegia, dove il Bodo-Glimt ha vinto 3-1. La causa principale è stata una partenza lenta dei nerazzurri, che hanno concesso due gol rapidi nel primo tempo. Chivu e i suoi giocatori ora devono recuperare nella partita di ritorno per sperare di passare il turno. La squadra si è mostrata confusionaria e ha concesso troppi spazi agli avversari. La qualificazione agli ottavi dipende ora da un risultato positivo nel prossimo incontro.

L' Inter esce con le ossa rotte dalla trasferta artica contro il Bodo-Glimt, incassando un 3-1 che mette seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League. In un'andata dei playoff dominata dall'intensità norvegese e dalle insidie del terreno sintetico, il sodalizio nerazzurro ha pagato a caro prezzo le amnesie difensive e l'imprecisione sotto porta. Al vantaggio iniziale di Sondre Fet, aveva risposto l'effimera illusione di Pio Esposito, prima che la compagine di Knutsen dilagasse nella ripresa con le firme di Hauge e Hogh. Ora, per la truppa di Cristian Chivu, il ritorno a San Siro di martedì 24 febbraio si trasforma in un'impresa imperativa per evitare un'eliminazione che avrebbe il sapore del fallimento internazionale.