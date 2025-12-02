Viaggio fotografico nell’anima dell’India Lorenzo Zelaschi dialoga con lo sguardo di Gianni Berengo Gardin

India dei villaggi 1980-2025 (Contrasto) riprende il suo titolo da un celeberrimo libro del maestro della fotografia Gianni Berengo Gardin, India dei villaggi, edito nel 1980, con testi dello scrittore Antonio Monroy, profondo conoscitore dell’India. L’opera prendeva spunto dalla nota frase del Mahatma Gandhi: “Voialtri avete visto Delhi. Delhi non è India. Andate nei villaggi: quella è India, lì vive l’anima dell’India”. Berengo Gardin scelse di recarsi nella regione del Madhya Pradesh, intorno alla città di Indore. Semplici centri rurali a netta maggioranza indù, che vivevano del prodotto della terra e mantenevano antiche tradizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it