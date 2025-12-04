Il giubileo di Lorenzo Lotto in dialogo con Gianriccardo Piccoli

A partire dagli ultimi decenni, Lorenzo Lotto si è stabilmente costituito, nella cultura figurativa della nostra terra, come un riferimento fondamentale e imprescindibile: vero Genius Loci, interprete e attore di una vicenda lunga 500 anni, sua e quella dei comprimari incontrati nel viaggio: colleghi, committenti, esegeti, lettori, studiosi, visitatori, eredi. Per dire solo di cose recentissime, dalla mostra del 1998 ( Bergamo, Parigi, Washington), i molteplici restauri e le attenzioni della Fondazione Credito Bergamasco, le cicliche trasferte per prestiti anche internazionali, il prestigioso restauro del Coro di Santa Maria Maggiore, la pubblicazione di cataloghi e la riedizione del suo epistolario, la ricostruzione del volto di Lotto in 3D a cura della Polizia Scientifica, la pala di san Bernardino ospitata in Carrara e poi, con altre opere lottesche, a far da presenza illustre, da ultimo, alla inaugurazione del nuovo “ Bernareggi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it