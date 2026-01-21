A tre anni dalla morte dell'orsa Amarena nel Parco d'Abbruzzo, il procedimento giudiziario è ancora bloccato. La situazione ha portato le associazioni, tra cui il WWF, a dover ripresentare la loro adesione come parte civile. Questa attesa prolungata solleva dubbi sulla risoluzione del caso e sulla tutela della fauna selvatica in Italia.

Amarena era simbolo, ma anche un animale a rischio estinzione Una situazione paradossale perché in gioco c’è moltissimo: non solo la violenza di un gesto sconsiderato e vile contro l'orsa Amarena che, assieme ai suoi cuccioli, non stava aggredendo nessuno, ma anche l’ingiustificabile perdita di un singolo individuo che potrà avere gravi ripercussioni anche sulle prospettive di sopravvivenza della già fragile sottospecie appenninica poiché l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è una sottospecie endemica dell’Appennino centrale in pericolo critico di estinzione. «Lo stop al processo dipende da una nullità nel decreto di citazione a giudizio – commenta senza nascondere la delusione Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della Natura del WWF Italia che si è costituito parte civile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’orsa Amarena tre anni dopo la sua uccisione: un processo ancora fermo e una decisione che rischia di non arrivare mai

Uccisione dell'orsa Amarena: perché il processo rischia di bloccarsiIl processo relativo alla morte dell'orsa Amarena, animale simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, continua a essere rinviato.

Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: la Lega Antivivisezione ammessa come parte civileIl 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Processo uccisione orsa Amarena, ancora uno stop; Uccisione orsa Amarena, prima udienza rinviata per nullità; Uccisione orsa Amarena, il processo si ferma ancora: udienza bloccata e rischio prescrizione. Le associazioni: La richiesta di giustizia non si ferma; RINVIATO IL PROCESSO PER L'UCCISIONE DELL'ORSA AMARENA, A QUASI 3 ANNI DAI FATTI SI RICOMINCIA TUTTO DA CAPO.

Processo Amarena: udienza annullata e atti in Procura. Il WWF lancia l’allarme: Concreto il rischio prescrizioneAvezzano - Si allungano i tempi della giustizia per l’uccisione di Amarena, l'orsa simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Durante l'ultima udienza che si è tenuta questa mattina ... terremarsicane.it

Bloccato il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, a quasi 3 anni dai fatti si ricomincia tutto da capo per un intoppoWwf ed Enpa esprimono preoccupazione per il nuovo stop al processo, udienza bloccata e rischio prescrizione Il processo per l’uccisione dell’Orsa Amarena dovrà ricominciare da capo. L’udienza fissata ... ilpescara.it

CASO ORSA AMARENA, ENPA: "IL PROCESSO ANCORA NON ENTRA NE VIVO MA LA RICHIESTA DI GIUSTIZIA NON SI FERMA" In merito al procedimento per l’uccisione dell’orsa Amarena, Enpa informa che nella giornata odierna il giudice del Tribunale facebook

Il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena si ferma di nuovo: udienza annullata (e si dovrà ripartire da zero) x.com