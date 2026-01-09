Il ritorno di Bruno Mars | un album da solista e un tour con tappa in Italia

Bruno Mars torna con un nuovo album da solista e un tour europeo, inclusa una tappa in Italia. Dopo quasi dieci anni di assenza, il cantante riprende la sua carriera solista, offrendo ai fan un’opportunità di ascoltare dal vivo le sue nuove canzoni. Questo ritorno segna un momento importante per la sua discografia e per l’attesa del pubblico italiano.

Ottime notizie per i fan di Bruno Mars. Il cantante, diventato subito un simbolo della nuova scena internazionale del pop r&b, è pronto a tornare a calcare le scene da solista dopo una pausa che si protrae ormai da quasi dieci anni. Era infatti il 2016 quando Bruno Mars pubblicò il suo album da solista 24k Magic. Ora, a distanza di dieci anni netti, il cantante ha annunciato il suo ritorno con The Romantic, che verrà lanciato sul mercato il prossimo 27 febbraio. A condividere la notizia è stato lo stesso Bruno Mars, tramite i suoi canali social. Ad accompagnare i fan durante il periodo di attesa ci sarà sicuramente un singolo che, secondo quanto riporta Ticketmaster potrebbe uscire questa settimana e probabilmente proprio nella giornata di oggi, dal momento che quando Bruno Mars ha annunciato l'album ha aggiunto anche la didascalia "nuova musica questo venerdì". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

