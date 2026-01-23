Amanda Knox è tornata in Italia con il suo nuovo documentario,

Amanda Knox torna al centro dell'attenzione mediatica con il suo documentario "Bocca del lupo" - il titolo internazionale è "Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy". Il girato, diretto dal marito della statunitense Christopher Robinson, andrà in onda il 26 gennaio 2026 sulle piattaforme Hulu e Disney+ e ovviamente c'è grande attesa da parte del pubblico. Il documentario parlerà essenzialmente del ritorno della donna in Italia, avvenuto nel 2022. Un viaggio molto importante per Amanda Knox, che ha potuto rivedere vecchi luoghi, e incontrare persone che hanno avuto un ruolo molto importante nella sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno di Amanda Knox in Italia: "L'incontro con l'uomo che mi mandò in prigione"

Amanda Knox: «Racconto il mio ritorno in Italia e l'incontro faccia a faccia con l'uomo che mi ha mandato in prigione»Amanda Knox narra il suo ritorno in Italia e il confronto con l'uomo che l'ha portata in prigione.

Amanda Knox: "Faccia a faccia con l’uomo che mi mandò in prigione"Il documentario ripercorre il viaggio di Amanda Knox, dall’Italia agli Stati Uniti, dopo l’assoluzione dall’accusa di omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007.

Bocca del lupo: Il Ritorno di Amanda Knox in Italia e la Sua Storia IncredibileIl documentario Bocca del lupo di Amanda Knox approfondisce il suo ritorno in Italia, analizzando il suo passato e cercando una nuova prospettiva. notizie.it

Omicidio Meredith, Amanda Knox ha girato un docufilm sul magistrato che la fece arrestare(Adnkronos) - Il viaggio di ritorno di Amanda Knox in Italia diventa un documentario. Si intitola 'Bocca del lupo' (Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy) e sarà trasmesso dalla piattaforma ... msn.com

