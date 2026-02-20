Il rilascio di Andrea investigatori a caccia di prove nel Royal Lodge Cosa può succedere ora all’ex principe

L’ex principe Andrea è stato rilasciato ieri sera dopo essere stato fermato per 12 ore nel Royal Lodge, nel corso di un’indagine su presunte irregolarità. Gli investigatori hanno condotto un lungo interrogatorio, cercando di raccogliere prove e chiarimenti sulla sua posizione. Durante l’operazione, sono stati perquisiti alcuni ambienti della residenza reale. La polizia non ha ancora comunicato se ci siano nuove accuse o sviluppi imminenti. L’intera vicenda mantiene alta l’attenzione dei media britannici e pubblica.