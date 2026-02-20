Il rilascio di Andrea investigatori a caccia di prove nel Royal Lodge Cosa può succedere ora all’ex principe
L’ex principe Andrea è stato rilasciato ieri sera dopo essere stato fermato per 12 ore nel Royal Lodge, nel corso di un’indagine su presunte irregolarità. Gli investigatori hanno condotto un lungo interrogatorio, cercando di raccogliere prove e chiarimenti sulla sua posizione. Durante l’operazione, sono stati perquisiti alcuni ambienti della residenza reale. La polizia non ha ancora comunicato se ci siano nuove accuse o sviluppi imminenti. L’intera vicenda mantiene alta l’attenzione dei media britannici e pubblica.
Londra, 20 febbraio 2026 – L’ex principe Andrea è stato rilasciato ieri sera dopo 12 ore di arresto e l’interrogatorio ma le indagini a suo carico proseguono. L’onda lunga dello scandalo Epstein ha investito la Royal Family con l’onta delle manette. Non era mai successo a un reale in epoca moderna. Gli inquirenti cercano prove delle presunte soffiate che il fratello di r e Carlo avrebbe fatto al finanziere pedofilo americano quando era emissario commerciale del governo britannico (Andrea è formalmente indagato per condotte illecite nell’ambito delle funzioni pubbliche): si parla di informazioni riservate del governo britannico.🔗 Leggi su Quotidiano.net
