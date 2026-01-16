Tempo scaduto per il principe Andrea | operai e cantieri per accelerare il trasloco dal Royal Lodge Ecco dove va ora e perché Sarah Ferguson non lo segue

Il trasferimento del principe Andrea dal Royal Lodge si sta velocizzando, con operai e cantieri che lavorano intensamente per completare il trasloco. Dopo mesi di attesa, sembra imminente il momento di lasciare definitivamente la residenza. Intanto, Sarah Ferguson non lo seguirà, segnando un cambiamento importante nella fase di transizione. Questo aggiornamento evidenzia come le tempistiche e le decisioni si stiano definendo in modo più deciso.

Il tempo a disposizione dell’ex principe Andrea, questa volta, sembra davvero scaduto. Operai, cantieri ed un movimento mai visto prima lasciano immaginare che il trasloco dal Royal Lodge arrivato lo scorso ottobre stia per diventare effettivo. Il fratello del re ha resistito fino a che ha potuto, in barba al disonore e agli imbarazzi recati alla casa reale dalla sua presenza in occasioni pubbliche e nella grande tenuta da trenta stanze che gli era stata concessa venti anni prima a fronte di un affitto risibile. Gli scandali legati alla sua amicizia con il faccendiere americano Jeffrey Epstein e le rivelazioni contenute nel libro postumo di Virginia Giuffrè hanno spinto lo stesso parlamento britannico ad occuparsi del suo caso, portando il re a forzare una decisione che avrebbe voluto raggiungere pacificamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

