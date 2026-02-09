L’ex principe Andrea è stato scacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge. Secondo le fonti, a sbatterlo fuori sarebbero stati Re Carlo e il principe William, in seguito alle ultime rivelazioni sul caso Epstein. Nessuno si aspettava una decisione così drastica, che ha preso tutti di sorpresa.

Secondo il Daily Mail nella notte tra domenica e lunedì 1-2 febbraio 2026 dopo che un ulteriore stralcio degli Epstein file è stato reso noto, Andrew Mountbatten-Windsor avrebbe lasciato la propria dimora, il Royal Lodge, situato all’interno dei terreni del Castello di Windsor e del Great Park. Non esattamente di sua spontanea volontà. Sarebbero stati infatti Re Carlo e il Principe Williams ad accompagnarlo alla porta senza troppi complimenti, dopo una riunione serale piuttosto accesa. Destinazione? Wood Farm, un alloggio temporaneo nella tenuta di Sandringham nel Norfolk. «È stato organizzato tutto in fretta e furia» ha raccontato una fonte vicina al Reale, specificando che ad occuparsi di impacchettare ciò che restava degli effetti personali di Andrew sia stato lo staff del Royal Lodge. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’ex principe Andrea «è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge»

