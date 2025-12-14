La cultura al centro del 2026 il piano dell' assessore Caruso | Punteremo su tradizione turismo e arte

Il 2026 si prospetta come un anno all'insegna della cultura a Messina, con un piano strategico dell'assessore Caruso che punta su tradizione, turismo e arte. La città si sta preparando ad accogliere innovazioni e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, creando un percorso di crescita e rinnovamento per il prossimo futuro.

Il 2026 sarà un anno stimolante e ricco di novità anche dal punto di vista culturale. Messina si sta già preparando per iniziare nel migliore dei modi l'anno che verrà, dove cultura e turismo saranno abbinati a tradizione, arte e innovazione. Ad annunciarlo è l'assessore alla Cultura Enzo Caruso. Messinatoday.it Giochi della Cultura, i prossimi appuntamenti di Piano Olimpico - Da Milano alla Valtellina, il Piano Olimpico è un fitto programma di appuntamenti che concorre a formare i Giochi della Cultura ... cronacamilano.it CULTURA – 2026, per Torino un anno pieno di eventi - La Fondazione per la Cultura ha presentato in anticipo la roadmap del prossimo anno: nuovi progetti, una nuova identità e l’obiettivo Capitale Europea della Cultura 2033 ... quotidianocanavese.it Sala Harold Bradley - Consulta della Cultura - Centro Culturale Casa9 - facebook.com facebook © Messinatoday.it - La cultura al centro del 2026, il piano dell'assessore Caruso: "Punteremo su tradizione, turismo e arte"

Nove priorità per il Piano della Cultura 2022-2026

Video Nove priorità per il Piano della Cultura 2022-2026 Video Nove priorità per il Piano della Cultura 2022-2026