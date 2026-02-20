il referendum e il fattore meloni

Firenze, 20 febbraio 2026 – Le parole di Sergio Mattarella sulla “necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell’interesse della Repubblica” sono state un messaggio chiaro per il governo. Ancora risuona la sortita del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nei giorni scorsi ha parlato in termini assai negativi del ruolo delle correnti nel CSM. Secondo lui queste correnti avrebbero creato un “sistema paramafioso”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

No in risalita, il fattore Trump può pesare sul referendum (e su Meloni)Gli ultimi sondaggi mostrano una lieve risalita dei contrari alla riforma Nordio, alimentando i dubbi su un possibile pareggio tra sì e no.

La Sinistra e il “fattore A”, per antipatia: perché non scende il consenso per MeloniL'analisi delle dinamiche politiche italiane evidenzia come la sinistra, spesso percepita come distante e poco incisiva, fatichi a consolidare consensi.

