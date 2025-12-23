La Sinistra e il fattore A per antipatia | perché non scende il consenso per Meloni

L'analisi delle dinamiche politiche italiane evidenzia come la sinistra, spesso percepita come distante e poco incisiva, fatichi a consolidare consensi. In particolare, il

Il bilancio di assoluto nullismo dei tre anni dell’attuale esecutivo, guidato da una sguaiata venditrice di fumo, precipita il campo opposto (che un minimo di pudore intellettuale recalcitra all’idea di definirlo “Sinistra”) nel disorientamento. L’abituale, permanente, crisi di identità. Ma come? L’aureo manuale “Sfangarsela in politica, da Massimo D’Alema a Matteo Renzi” prevede esplicitamente il rapporto inversamente proporzionale tra la tenuta di una compagine governativa e il mancato mantenimento delle promesse elettorali. Eppure, a fronte di un computo clamorosamente fallimentare già sul piano socio-economico (crescita delle diseguaglianze e proletarizzazione crescente delle famiglie, disoccupazione giovanile montante a fronte di un declino industriale inarrestabile, sbaraccamento del Sistema Sanitario Nazionale nella più generale anemizzazione dello Stato Sociale, e via andare), i sondaggi continuano a registrare ranking in crescita per Giorgia Meloni e il suo squinternato team. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

