La stazione di Montesanto chiude per tre mesi | partono i lavori
Dal 25 gennaio al 24 aprile, la stazione di Montesanto a Napoli sarà chiusa per tre mesi a causa di lavori di potenziamento e manutenzione promossi da Rete Ferroviaria Italiana. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della città, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza della linea 2 della metropolitana. Durante il periodo, saranno adottate misure alternative per garantire il servizio ai pendolari.
Dal 25 gennaio al 24 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà importanti lavori di potenziamento e manutenzione nella stazione di Napoli Montesanto, lungo la metropolitana Linea 2 di Napoli, nell'ambito del programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
