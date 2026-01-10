La stazione di Montesanto chiude per tre mesi | partono i lavori

Dal 25 gennaio al 24 aprile, la stazione di Montesanto a Napoli sarà chiusa per tre mesi a causa di lavori di potenziamento e manutenzione promossi da Rete Ferroviaria Italiana. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della città, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e la sicurezza della linea 2 della metropolitana. Durante il periodo, saranno adottate misure alternative per garantire il servizio ai pendolari.

