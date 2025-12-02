Il sud est asiatico messo in ginocchio dalle alluvioni | almeno 1200 morti tra Indonesia Sri Lanka e Thailandia
Almeno 1200 morti, centinaia di dispersi e milioni di sfollati. Un disastro che ha pochi precedenti nella storia. È la fotografia del sud-est asiatico che da giorni è flagellato dalle alluvioni. Intere giornate di forti piogge monsoniche hanno messo in ginocchio le popolazioni in Indonesia, in Sri Lanka e Thailandia. Il Paese più colpito è l’ Indonesia, dove il bilancio è di 712 morti e 475 dispersi. I soccorritori stanno lottando per raggiungere i villaggi dell’isola di Sumatra, dove acqua e fango ha spazzato via strade e ponti. Sono stati dispiegati elicotteri e imbarcazioni, ma le autorità avvertono che il peggioramento delle condizioni meteorologiche e le infrastrutture danneggiate stanno rallentando le operazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
