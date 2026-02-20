Il Principe Harry frustrato dai continui paragoni con Andrea
Il Principe Harry si sente frustrato per i paragoni frequenti con il Duca di York, Andrea. Le continue comparazioni lo mettono sotto pressione, soprattutto quando si parla delle responsabilità reali e delle scelte di vita. Harry ha dichiarato di sentirsi spesso ingiustamente confrontato con altri membri della famiglia, anche quando cerca di mantenere un basso profilo. Questa tensione si riflette nelle sue recenti dichiarazioni pubbliche, che mostrano un desiderio di distinguersi.
Il terremoto che ha colpito la monarchia britannica negli ultimi mesi, e nelle ultime ore in particolare, non riguarda solo le aule di tribunale. L’ arresto di Andrea Mountbatten-Windsor, fratello di Re Carlo III, ha infatti riacceso vecchie tensioni interne alla famiglia reale. E tra i più colpiti, almeno emotivamente, ci sarebbe proprio il Principe Harry, da tempo insofferente ai paragoni con lo zio. Il Principe Harry e il peso dei paragoni con Andrea. Come riporta il magazine People e come raccontano fonti vicine all’ambiente reale, il punto non sarebbe soltanto l’episodio giudiziario in sé – che ovviamente sta scuotendo la monarchia – ma una frustrazione che affonda le radici nel passato.🔗 Leggi su Dilei.it
