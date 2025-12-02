Andrea l’ex principe non è più un cavaliere | cancellato dai registri

Carlo III ha deciso di sollevare suo fratello Andrea dal ruolo di Cavaliere, facendo cancellare il suo nome dall'ordine, nel nuovo registro, infatti, non appare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

