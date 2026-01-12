Entra in funzione la Zona Logistica Semplificata Massari | Rafforzare l’integrazione tra porto retroporto con Parma Fidenza e Fontevivo

È attiva la Zona Logistica Semplificata di La Spezia, un’iniziativa finalizzata a migliorare l’integrazione tra porto, retroporto e le aree di Parma, Fidenza e Fontevivo. Questo nuovo strumento strategico mira ad attrarre investimenti, aumentare la competitività del sistema logistico e sostenere lo sviluppo economico locale, creando un collegamento più efficiente tra le infrastrutture portuali e le zone interne.

Maresca nel board zona logistica semplificata del porto Genova - L'assessore al Porto del Comune di Genova Francesco Maresca rappresenterà l'ente nel comitato di indirizzo della zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova. ansa.it

Dal prossimo 15 gennaio entra finalmente in funzione l’Arbitro assicurativo presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di uno strumento atteso da anni che consentirà di risolvere in via stragiudiziale le controversie tra compagnie assicurati - facebook.com facebook

Dal prossimo 15 gennaio entra finalmente in funzione l’Arbitro assicurativo presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Uno strumento atteso da anni. x.com

