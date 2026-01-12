Entra in funzione la Zona Logistica Semplificata Massari | Rafforzare l’integrazione tra porto retroporto con Parma Fidenza e Fontevivo

È attiva la Zona Logistica Semplificata di La Spezia, un’iniziativa finalizzata a migliorare l’integrazione tra porto, retroporto e le aree di Parma, Fidenza e Fontevivo. Questo nuovo strumento strategico mira ad attrarre investimenti, aumentare la competitività del sistema logistico e sostenere lo sviluppo economico locale, creando un collegamento più efficiente tra le infrastrutture portuali e le zone interne.

La Zona Logistica Semplificata di La Spezia entra ufficialmente in funzione. Con la conclusione dell’iter istitutivo, il porto e il sistema retroportuale spezzino possono ora contare su uno strumento strategico pensato per attrarre investimenti, rafforzare la competitività e favorire lo sviluppo. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

