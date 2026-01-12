Entra in funzione la Zona Logistica Semplificata Massari | Rafforzare l’integrazione tra porto retroporto e i territori del Parmense

È attiva la Zona Logistica Semplificata di La Spezia, un’iniziativa che mira a migliorare l’integrazione tra porto, retroporto e territori del Parmense. Con questa implementazione, si favoriscono investimenti e si potenzia la competitività del sistema logistico locale, creando un ambiente più efficiente e favorevole alla crescita economica della zona.

La Zona Logistica Semplificata di La Spezia entra ufficialmente in funzione. Con la conclusione dell'iter istitutivo, il porto e il sistema retroportuale spezzino possono ora contare su uno strumento strategico pensato per attrarre investimenti, rafforzare la competitività e favorire lo sviluppo.

