Crolla anche il terzo troncone del ponte ciclopedonale sull’Adda Scatta la corsa per rimuoverlo dal fiume fra inchiesta e nuove polemiche

Il terzo troncone del ponte ciclopedonale sull’Adda è caduto ieri, a causa di un deterioramento strutturale ormai evidente. La passerella, che collegava Crotta D’Adda e Maccastorna, si è sgretolata mentre i lavori di rimozione sono già in corso. La frana ha provocato l’interruzione del passaggio e ha scatenato polemiche sulla sicurezza e le verifiche fatte in passato. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per capire le cause del crollo e prevenire futuri rischi. La rimozione prosegue senza sosta nel fiume.

Crotta D'Adda (Lodi), 19 febbraio 2026 – Precipita nel fiume Adda, tra Maccastorna, nel Lodigiano, e Crotta D'Adda nel Cremonese il terzo troncone della passerella ciclopedonale già in parte collassato il 14 e il 16 febbraio. Si tratta del percorso, di 700 chilometri, da Venezia a Torino, che potrà essere volano turistico ed economico anche per i due territori confinanti e oggi toccati da questa situazione. "Ormai restano attaccati al ponte soltanto i pezzi centrali della passerella. Metro più o metro meno, ormai sono divisi tra le due province, dato che la mezzeria del fiume fa da confine" spiega il sindaco di Crotta D'Adda, Sebastiano Baroni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crolla anche il terzo troncone del ponte ciclopedonale sull’Adda. Scatta la corsa per rimuoverlo dal fiume, fra inchiesta e nuove polemiche Crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda, indaga la procura: “Era in fase di collaudo”Un altro pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Adda si è sgretolato, causando l’apertura di un’indagine della procura. Crolla la ciclopedonale: tragedia sfiorata sull'AddaUna parte della nuova passerella ciclopedonale sull’Adda si è appena sgretolata, mettendo a rischio chi percorreva il ponte tra Maccastorna e Crotta d’Adda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il terzo quarto condanna l’Olimpia: 78-96; L'Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo, per gli ottavi ora serve rimonta; Forlì crolla a Rimini: decisivo un terzo quarto da incubo; La crisi dell’autotrasporto. Sparito quasi un terzo delle ditte in dieci anni: Pesano anche i rincari. Forlì crolla a Rimini: decisivo un terzo quarto da incuboDopo un buon primo tempo, i biancorossi si spengono nella ripresa anche per l’infortunio di Aradori. Dieci giorni per preparare la sfida interna contro Brindisi ... forli24ore.it Forlì crolla a Rimini: decisivo un terzo quarto da incubo x.com Dopo un'altra partita gagliarda come quella di ieri contro la Slovacchia, il Blue Team crolla nel terzo match del girone, mentre i finlandesi volano direttamente ai quarti di finale. facebook