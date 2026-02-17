Board of Peace Tajani | Non esistono alternative concrete al piano Usa – Il video

Il ministro degli Esteri Tajani ha spiegato che il Governo italiano non vede alternative pratiche al piano di pace proposto dagli Stati Uniti, dopo aver preso posizione fin dall'inizio. La decisione arriva in un momento in cui il Parlamento aveva già dato il via libera a ottobre scorso, rafforzando l'impegno del Paese nel sostenere il progetto. L’Italia continua a credere che questa sia l’unica strada possibile per favorire una risoluzione duratura del conflitto.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Governo italiano, in coerenza con il forte mandato ricevuto dal Parlamento a ottobre scorso e con la tradizione di convinto sostegno al multilateralismo che contrassegna la nostra politica estera, ha sostenuto fin dall'inizio il Piano di pace. E voglio essere molto chiaro: se qualcuno ritenesse che esistano oggi alternative concrete e praticabili a questo Piano, dimostrerebbe di non saper fare i conti con la realtà. A fronte di un mandato chiaro delle Nazioni Unite, alimentare l'incertezza equivale a prolungare le sofferenze del popolo palestinese. Ogni vuoto politico alimenta, infatti, l'instabilità; ogni rinvio rallenta gli aiuti, indebolisce la prospettiva di ricostruzione e accresce la vulnerabilità dei civili" così il Ministro Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace.