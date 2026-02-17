Board of Peace Tajani | Non esistono alternative concrete al piano Usa

Il ministro Tajani ha detto che il Governo italiano non vede soluzioni alternative concrete al piano degli Stati Uniti. La decisione deriva dal forte mandato ricevuto dal Parlamento a ottobre e dalla lunga storia di sostegno dell’Italia al multilateralismo. Da mesi, Roma sostiene il piano come via possibile per fermare il conflitto. Recentemente, ha ribadito la sua posizione in un incontro con altri leader europei.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Governo italiano, in coerenza con il forte mandato ricevuto dal Parlamento a ottobre scorso e con la tradizione di convinto sostegno al multilateralismo che contrassegna la nostra politica estera, ha sostenuto fin dall'inizio il Piano di pace. E voglio essere molto chiaro: se qualcuno ritenesse che esistano oggi alternative concrete e praticabili a questo Piano, dimostrerebbe di non saper fare i conti con la realtà. A fronte di un mandato chiaro delle Nazioni Unite, alimentare l'incertezza equivale a prolungare le sofferenze del popolo palestinese. Ogni vuoto politico alimenta, infatti, l'instabilità; ogni rinvio rallenta gli aiuti, indebolisce la prospettiva di ricostruzione e accresce la vulnerabilità dei civili" così il Ministro Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Board of Peace, Tajani: "Non esistono alternative concrete al piano Usa" Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Pd e M5S: colonialismoTajani ha annunciato che l'Italia partecipa per la prima volta al board of peace, a causa dell'impegno del governo italiano per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Il Pd: modello colonialeIl vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che l'Italia parteciperà per la prima volta al Board of Peace, un organismo promosso dall'amministrazione Trump.