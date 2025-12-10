Al via il tour di Filippo Giardina con la stand up comedy | la banalità del bene in scena al teatro al Massimo
Il comico e autore satirico Filippo Giardina torna sul palco con il suo nuovo spettacolo di Stand Up comedy,
Il comico e autore satirico Filippo Giardina dopo il successo che ha fatto registrare in Italia e in Europa torna in teatro con lo Stand Up comedy "La Banalità del bene", che farà tappa al teatro al Massimo il 30 aprile prossimo.Lo spettacolo, prodotto da Show Bees in collaborazione con Talento.
Spettacoli, al via il tour di Filippo Giardina che fa tappa a Palermo al teatro al Massimo il 30 aprile con lo Stund Up comedy “La Banalità’ del bene” - ] ... Scrive blogsicilia.it
Filippo Giardina, prosegue il tour di «Cabaret»: da oggi disponibili i biglietti per la data di Bruxelles - Spregiudicato, dissacrante e cinico, Filippo Giardina è ormai indiscutibilmente uno dei nomi di spicco della stand up comedy italiana. Secondo ilmessaggero.it
