Una domenica di stand-up comedy | Ivano Bisi porta in scena il suo Bbq

Domenica 14 dicembre, il Cisim di Lido Adriano ospita Ivano Bisi, stand-up comedian pisano noto per il suo humor politicamente scorretto e satirico. Con il suo spettacolo “Bbq”, Bisi porta sul palco una comicità pungente e senza filtri, offrendo al pubblico una serata all'insegna delle risate e della riflessione.

