Una domenica di stand-up comedy | Ivano Bisi porta in scena il suo Bbq
Domenica 14 dicembre, il Cisim di Lido Adriano ospita Ivano Bisi, stand-up comedian pisano noto per il suo humor politicamente scorretto e satirico. Con il suo spettacolo “Bbq”, Bisi porta sul palco una comicità pungente e senza filtri, offrendo al pubblico una serata all'insegna delle risate e della riflessione.
Domenica 14 dicembre, sul palco del Cisim di Lido Adriano, arriva Ivano Bisi, stand up comedian pisano, politicamente scorretto, autore di una satira corrosiva e di battute taglienti. “Bbq” è il suo nuovo show di stand-up comedy: disability pride finiti in rissa, relazioni difficili, domande. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Domenica con Fiere e Retrò. Stand per tutti i gusti tra occasioni e vintage
Lotta ai tumori infantili: a Palermo lo stand di ASLTI - Seconda domenica consecutiva per “La Ciocco-Latta che fa bene”, la campagna di solidarietà dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili Continua su: - facebook.com Vai su Facebook
Tegola #Napoli: Stanislav #Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Gli azzurri rischiano di sfidare domenica la Juve con fuori praticamente tutto il centrocampo tranne McTominay Vai su X
L’estate a Fortunago tra sagre e spettacoli. Domenica stand up comedy con Oldrati - Da Fortunago, uno dei borghi più belli d’Italia, nel 2023 sono passate circa 50mila persone, contando residenti (pochi, meno di 400 sparsi anche nelle frazioni), proprietari di secondo case, ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra” thesocialpost.it
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il ... calcionews24.com
Editoria: Iv, 'a fianco giornalisti Dire, editore garantisca regolarità stipendi' iltempo.it
Investito da un'ambulanza, dodicenne in Terapia intensiva a Genova gazzettadelsud.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Tonio Sgueglia, proprietario del Castello di Limatola, diventa Presidente di Assocastelli anteprima24.it