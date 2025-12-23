Choc nel biathlon | Sivert Bakken muore nel sonno in hotel in Trentino era tornato alle gare dopo la malattia

Sivert Bakken, giovane talento del biathlon norvegese, è deceduto all’età di 27 anni nel sonno in un hotel a Passo Lavazè, in Trentino. Tornato alle competizioni dopo una malattia, Bakken rappresentava una promessa del biathlon internazionale. La sua scomparsa improvvisa ha sorpreso il mondo dello sport, lasciando un vuoto tra gli appassionati e gli atleti del settore.

Chi era Sivert Bakken, talento del biathlon norvegese. Sivert Guttorm Bakken, uno dei volti più promettenti del biathlon norvegese, è morto improvvisamente a 27 anni in un albergo di Passo Lavazè, in Trentino. L’atleta si trovava in Italia con la nazionale norvegese per un raduno in vista delle tappe di Coppa del mondo di gennaio e dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua stanza da alcuni compagni di squadra, insospettiti dalla sua assenza a colazione. É morto nel sonno. Nato a Lillehammer il 18 luglio 1998, città simbolo dello sport invernale, Bakken era considerato uno dei migliori interpreti della nuova generazione del biathlon scandinavo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

