Il bimbo di Napoli conclusa riunione medici-famiglia Il bollettino | condizioni in rapido peggioramento

Il bambino di Napoli sta vivendo un rapido peggioramento delle condizioni di salute, dopo l’insuccesso del trapianto di cuore. I medici dell’ospedale Monaldi hanno incontrato la famiglia e i legali del piccolo per discutere dello stato attuale. Durante l’incontro, si è deciso di monitorare attentamente i progressi e di valutare ogni possibile opzione. La situazione resta critica e si attende un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa la riunione tra i medici dell 'ospedale Monaldi e la famiglia e i legali del bambino ricoverato dopo il fallimento del trapianto del cuore. L'incontro ha visto i medici descrivere nel dettaglio la nuova terapia che prevede l'alleviamento delle sofferenze fermando l'accanimento terapeutico dopo la prognosi infausta legata all'impossibilità di un nuovo trapianto. Al bambino non sarà staccato l'Ecmo, il macchinario per la respirazione e circolazione extracorporee che lo ha fatto sopravvivere negli ultimi due mesi, scelta che avrebbe un effetto immediatamente letale.