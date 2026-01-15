Happy Trump | perché il presidente degli Stati Uniti indossa una spilla che raffigura sé stesso

Durante un evento alla Casa Bianca, Donald Trump è stato notato per aver indossato una spilla con il suo volto sul risvolto della giacca. Sebbene possa sembrare un dettaglio insignificante, questo gesto ha suscitato curiosità e discussioni tra commentatori e media, portando a riflettere sul significato e sulle motivazioni dietro questa scelta.

Durante un incontro alla Casa Bianca tenutosi venerdì scorso, u n dettaglio apparentemente marginale ha catturato l'attenzione di giornalisti e osservatori: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato indossando sul risvolto della giacca una spilla raffigurante il proprio volto. Non una spilletta istituzionale, non un simbolo patriottico, ma letteralmente la propria immagine riprodotta su un accessorio da giacca. Il momento è stato immortalato dalle telecamere e ha rapidamente fatto il giro dei social media e delle testate internazionali. Trump stesso ha deciso di commentare l'oggetto in questione davanti ai presenti, mostrando la spilla e spiegandone l'origine con quel mix di autoironia e provocazione che da sempre caratterizza il suo stile comunicativo.

«Happy Trump», il presidente Usa presenta la sua spilletta e spiega: ma non sarò contento fino a quando l'America non sarà di nuovo grande VIDEO - «Qualcuno me l'ha regalata e me la sono messa», esordisce Trump nella risposta a un cronista che gli aveva chiesto della spilletta di sé stesso cartoon indossata accanto ... msn.com

Trump sfoggia una spilla con il suo volto: «È l’Happy Trump» - Un dettaglio curioso non è passato inosservato durante un incontro tenutosi venerdì alla Casa Bianca. msn.com

